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Сваха Сябитова рассказала про свою самую неадекватную клиентку
Фото: instagram.com/syabitova_roza

Сваха Сябитова рассказала про свою самую неадекватную клиентку

Виктория Федотова

Звезды

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала о своей самой неадекватной клиентке, с которой ей пришлось работать. По словам свахи, клиентка отсудила у нее почти полмиллиона рублей.

— В суде я должна доказать, что оказываю услуги, для этого я потом уже стала использовать официально аудио- и видеозаписи. Я даже просила женихов, которые с ней знакомились, сказать правду. Она хотела меня чисто наказать. У нее формулировка была, что я не выполнила договор. В договоре не написано, что я должна ей жениха, там четко прописаны услуги, — отметила Сябитова.

Позже оказалось, что клиентка была с онкологией, и Сябитова подставила клиента, которого познакомила с этой женщиной. По словам телеведущей, женщина посадила ее клиента в тюрьму и сняла со счетов фирм Сябитовой деньги.

— У меня не было веселых историй, потому что это достаточно серьезная и сложная работа. Я не была ни на одной свадьбе, — сообщила телеведущая в интервью Владиславу Манучарову.

Видео опубликовано на YouTube.

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