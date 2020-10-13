«Бабское включается»: Сябитова объяснила, почему не дружит с Гузеевой

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова объяснила, почему не дружит с соведущей программы «Давай поженимся» Ларисой Гузеевой.

— Все думают, что мы дружим. Нет, мы не дружим. Она сказала: «Девчонки, давайте так: на съемочной площадке — все эмоции. Мы с вами можем ругаться, драться, обниматься — все, что угодно. Но вышли за студию — мы не общаемся». Потому что ни один женский проект, когда все друг с другом «взасос», как говорит Лариса, не выдерживает, едва начинается личное и профессиональное. Бабское начинается, — заявила Сябитова.

Она отметила, что очень благодарна за это Гузеевой, ведь именно поэтому столько времени рабочий коллектив и держится. Соблюдение личной дистанции необходимо. Сябитова отметила, что только поздравляет Гузееву с Новым годом через СМС.

Видео опубликовано на YouTube.

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