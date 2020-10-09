«Это наш генофонд»: Сябитова прокомментировала участие Тимати в шоу «Холостяк»

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала информацию об участии рэпера Тимати в новом сезоне телешоу «Холостяк». Своим мнением она поделилась на официальной странице в соцсети Instagram.

В частности, она пояснила, что существуют определенные законы создания развлекательных телевизионных программ. В них история героя развивается только в формате данного шоу. Помимо этого, по ее словам, популярность любого телевизионного проекта зависит от рейтинга. Именно поэтому для таких проектов, как «Холостяк», приглашаются известные личности.

Сябитова также обратила внимание на то, что Тимати является представителем шоу-бизнеса, а значит, и заложником «жестких правил и законов этой касты».

— Но это не отменяет желания иметь крепкую и счастливую семью. И у таких талантливых и классных мужчин должно быть много не менее талантливых сыновей и прекрасных дочерей. Это наш генофонд. Поэтому я желаю ему встретить достойную девушку, подходящую на роль супруги и матери будущих детей, — добавила телеведущая.

Ранее стало известно, что Тимати официально стал новым героем шоу «Холостяк». Певец поучаствует в съемках восьмого сезона шоу, в котором несколько девушек будут бороться за внимание и любовь главного героя. Его участие уже прокомментировали певицы Слава и Рита Дакота.

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