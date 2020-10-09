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Певица Слава резко отозвалась об участии Тимати в шоу «Холостяк»
Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава резко отозвалась об участии Тимати в шоу «Холостяк»

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, резко высказалась относительно артистов, которые зарабатывают деньги не творчеством, а пиаром. В частности, она осудила рэпера Тимати и его девушку Анастасию Решетову, посчитав их расставание поводом заявить о себе.

— Дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума. Неужели артист не может зарабатывать честным творчеством, а не лживым пиаром? — отметила певица в Instagram.

Так она ответила на вопрос подписчиков, что она думает касательно участия Тимати в новом шоу «Холостяк».

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