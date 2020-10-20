«Пенсия, старость»: дочь Сябитовой рассказала, почему телесвахе не нужен муж

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Дочь известной свахи Розы Сябитовой Ксения рассказала, что после перенесенной операции ее мама больше не ищет спутника жизни. Этим она поделилась в интервью «Экспресс-газете».

Девушка отметила, что телеведущей «физически мужчина не нужен». На данный момент на первом месте у нее стоит здоровье.

— Ей 58. Климакс, пенсия скоро, старость. Ей хорошо быть одной с животными, много времени отнимает работа, которую она любит, — уточнила дочь телесвахи.

Также наследница добавила, что Сябитова не терпит даже уборщицы в своем доме.

Ранее стало известно, что телеведущей сделали плановую операцию по удалению опухоли в матке. Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram-аккаунте. Сваха отметила, что не стоит забывать о своем здоровье. Сябитова добавила, что девушкам необходимо проверяться и регулярно проходить обследование.

Читайте также: Сваха Сябитова рассказала про свою самую неадекватную клиентку