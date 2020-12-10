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«Я распутала пуповину»: распространитель газеты «Вечерняя Москва» приняла роды в метро
Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

«Я распутала пуповину»: распространитель газеты «Вечерняя Москва» приняла роды в метро

Марьяна Шевцова

Происшествия
Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Прямо на станции метро «Электрозаводская» 9 декабря родился малыш. Роды у пассажирки приняла распространительница газеты «Вечерняя Москва».

Обычный будний день, время — семь часов вечера. Все спешат с работы домой.

— Я стояла, раздавала газеты, как вдруг заметила девушку, — рассказала распространитель «Вечерки» Лера Шабданбекова. — Она прислонилась к стене и стала медленно опускаться вниз.

Лера Адыловна подошла к ней и предложила помощь, но девушка лишь смогла сказать, что ей плохо, и попросила вызвать скорую.

— Я только собралась звонить в «112», как вдруг поняла, что девушка уже рожает, — добавила сотрудница «Вечерки». — Ребенок появился на свет прямо у меня на глазах, и я сразу же подхватила его на руки.

Вокруг шеи мальчишки обвилась пуповина, и тут Лере Адыловне помогло медицинское образование.

— Я распутала пуповину, чтобы малыш мог свободно дышать, — объяснила она.

Поскольку под рукой ничего другого не было, ребенка, чтобы не замерз, укутали вещами, которые попались под руку, а после подоспевшие сотрудники полиции принесли специальную теплоизолирующую фольгу.

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