Спасатели потушили пожар в детском саду на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Бехтерева, 27к2 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в детском саду на юге столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Бехтерева, дом 27, корпус 2.

Стало известно, что на втором этаже дошкольного учреждения загорелась стиральная машина. Площадь пожара составила примерно один квадратный метр. В 9:23 возгорание ликвидировали.

Дети и персонал перемещены силами администрации заведения до приезда пожарных в соседнее здание. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняют специалисты.

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