Десять человек эвакуировали из горящего дома в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пожар вспыхнул в жилом доме в поселке Светлые Горы Московской области.

Как уточнили в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар начался в доме барачного типа. Огонь охватил площадь около 360 квадратных метров. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Прибывшие по вызову пожарные эвакуировали из горящего дома десять человек. Жертв и пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

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