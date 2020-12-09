Пожар в высотке на Котельнической набережной ликвидирован
Возгорание в высотном доме на Котельнической набережной в Москве ликвидировано, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
В ведомстве уточнили, что прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили источник возгорания в мусорной камере на первом этаже здания, расположенного по адресу Котельническая набережная, дом 1/15.
Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, сообщается в Twitter ГУ МЧС РФ по городу Москве.
В ходе разведки пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание в мусорокамере на 1 этаже здания. Информации о пострадавших не поступало. Обстановка спокойная.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 8, 2020
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 декабря в высотном доме на Котельнической набережной в Москве вспыхнул пожар.
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