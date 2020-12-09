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Пожар в высотке на Котельнической набережной ликвидирован
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар в высотке на Котельнической набережной ликвидирован

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Возгорание в высотном доме на Котельнической набережной в Москве ликвидировано, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что прибывшие по вызову сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили источник возгорания в мусорной камере на первом этаже здания, расположенного по адресу Котельническая набережная, дом 1/15.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, сообщается в Twitter ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 декабря в высотном доме на Котельнической набережной в Москве вспыхнул пожар.

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МЧСМосквапожар
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