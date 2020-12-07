Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры на шоссе Энтузиастов
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 11Ак3 Карта всех событий
Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры в жилом доме на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Уточняется, что квартира загорелась на 11-м этаже по адресу шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 3. В 10:22 спасатели потушили пожар на площади 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы.
Читайте также: Пожар возник на крыше здания в Богоявленском переулке