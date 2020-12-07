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Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры на шоссе Энтузиастов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры на шоссе Энтузиастов

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 11Ак3 Карта всех событий

Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры в жилом доме на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что квартира загорелась на 11-м этаже по адресу шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 3. В 10:22 спасатели потушили пожар на площади 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы.

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