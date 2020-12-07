Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры на шоссе Энтузиастов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 11Ак3 Карта всех событий

Пожарные спасли 13 человек из горящей квартиры в жилом доме на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что квартира загорелась на 11-м этаже по адресу шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 3. В 10:22 спасатели потушили пожар на площади 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы.

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