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Пожарные спасли человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные спасли человека из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 109к3 Карта всех событий

Пожарные спасли жителя столицы из горящей квартиры на юго-востоке города. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу Волгоградский проспект, дом 109, корпус 3 в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки.

— Из горящей квартиры был спасен один человек, он передан медикам для проверки состояния, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что пожар ликвидировали. В квартире горели личные вещи и мебель на площади три квадратных метра.

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