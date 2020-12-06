Пожар возник на крыше здания в Богоявленском переулке

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Россия, Москва, Богоявленский переулок, 3с1 Карта всех событий

Пожар произошел на крыше пятиэтажного здания старой постройки в центре столицы. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Богоявленский переулок, дом 3, строение 1. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пожарные приступили к ликвидации огня. Им удалось ликвидировать возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

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