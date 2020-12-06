Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на севере Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, 1-й Новомихалковский проезд Карта всех событий

В жилом доме на севере столицы произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, по адресу 1-й Новомихалковский проезд, дом 2, строение 2. Возгорание возникло на девятом этаже многоэтажного дома. В ходе тушения пожара спасено 14 человек, среди которых был ребенок. Он был передан для осмотра наряду скорой помощи.

В 16:22 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров, а в 16:25 открытое горение ликвидировали.

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