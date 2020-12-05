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Открытое горение в хозяйственной постройке в Подмосковье ликвидировано
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Открытое горение в хозяйственной постройке в Подмосковье ликвидировано

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарным удалось потушить открытый огонь, охвативший хозяйственную постройку в Орехово-Зуевском городском округе Московской области.

Как уточняет пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, к 22:12 по московскому времени открытое горение ликвидировали. Затем пожарные приступили к проливке и разбору конструкций, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания достигала 900 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 30 человек и десять единиц техники.

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