Один человек погиб в результате пожара в доме на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Цандера, 7 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в доме на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в доме № 7 по улице Цандера.

— В ходе работ по ликвидации пожара, пожарные спасли одного человека — его передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, источником возникновения огня стали личные вещи, площадь возгорания составила порядка 12 квадратных метров.

К настоящему моменту огонь потушен, передает агентство городских новостей «Москва».

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