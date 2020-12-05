Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар возник в хозяйственной постройке в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар возник в хозяйственной постройке в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Пожар произошел в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. Пожар был локализован. Тушение продолжают 30 человек и десять единиц техники.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших не поступала, сообщает ТАСС.

Читайте также: Снаряд обнаружили на стройке в Москве

МЧСМосковская областьпожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте