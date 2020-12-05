Пожар возник в хозяйственной постройке в Подмосковье

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар произошел в хозяйственной постройке в подмосковной деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. Пожар был локализован. Тушение продолжают 30 человек и десять единиц техники.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших не поступала, сообщает ТАСС.

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