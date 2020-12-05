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Снаряд обнаружили на стройке в Москве
Фото: depositphotos.com

Снаряд обнаружили на стройке в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
набережная Марка Шагала,1Карта всех событий

Рабочие обнаружили, предположительно, снаряд на стройке на набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 5 декабря.

Отмечается, что снаряд нашли на набережной Марка Шагала, дом 1. Людей вывели со стройки. Территорию площадки огородили.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и саперы.

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