Снаряд обнаружили на стройке в Москве

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набережная Марка Шагала,1 Карта всех событий

Рабочие обнаружили, предположительно, снаряд на стройке на набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 5 декабря.

Отмечается, что снаряд нашли на набережной Марка Шагала, дом 1. Людей вывели со стройки. Территорию площадки огородили.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и саперы.

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