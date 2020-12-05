Снаряд обнаружили на стройке в Москве
набережная Марка Шагала,1Карта всех событий
Рабочие обнаружили, предположительно, снаряд на стройке на набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 5 декабря.
Отмечается, что снаряд нашли на набережной Марка Шагала, дом 1. Людей вывели со стройки. Территорию площадки огородили.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и саперы.
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