Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд арестовал женщину, которая выкинула ребенка из окна в Новой Москве
Фото: https://pixabay.com

Суд арестовал женщину, которая выкинула ребенка из окна в Новой Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
улица Летчика Ульянина, 7аКарта всех событий

Щербинский суд Москвы арестовал женщину, которая выкинула в окно грудного ребенка в Новой Москве. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Женщина будет находиться под стражей до 4 февраля 2021 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, 4 декабря беременная женщина выкинула двухмесячного младенца из окна 13-этажного многоквартирного дома. Инцидент произошел по адресу улица Летчика Ульянина, дом 7а, жилой комплекс «Солнцево-парк», поселение Внуковское.

Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, и выбросила малыша в окно.

По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело.

Читайте также: Трое задержанных по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске признались в содеянном

уголовное делоарестсуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте