Суд арестовал женщину, которая выкинула ребенка из окна в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал женщину, которая выкинула в окно грудного ребенка в Новой Москве. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказали в пресс-службе суда.
Женщина будет находиться под стражей до 4 февраля 2021 года, сообщает РИА Новости.
Напомним, 4 декабря беременная женщина выкинула двухмесячного младенца из окна 13-этажного многоквартирного дома. Инцидент произошел по адресу улица Летчика Ульянина, дом 7а, жилой комплекс «Солнцево-парк», поселение Внуковское.
Как стало известно позже, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, и выбросила малыша в окно.
По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело.
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