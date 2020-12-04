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Годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома в ТиНАО
Фото: kld.sledcom.ru / СК РФ по Калининградской области

Годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия

В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребенка своей подруги. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что ребенок погиб. Как рассказали в следственных органах, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула малыша из окна, после чего он получил смертельные травмы.

Причины такого поступка устанавливаются, на месте работают следователи.

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