Годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома в ТиНАО

Фото: kld.sledcom.ru / СК РФ по Калининградской области

В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребенка своей подруги. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что ребенок погиб. Как рассказали в следственных органах, в квартире находились мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула малыша из окна, после чего он получил смертельные травмы.

Причины такого поступка устанавливаются, на месте работают следователи.

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