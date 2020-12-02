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Следком проверит условия содержания ребенка в московской больнице
Фото: moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Следком проверит условия содержания ребенка в московской больнице

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следователи организовали проверку в связи с сообщениями в социальных сетях о том, что в одной из больниц Москвы находится на обследовании малолетний ребенок без родителей.

Как утверждают женщины, которые находятся в отделении со своими детьми, персонал больницы не уделяет ребенку должного внимания, он длительное время находится один в палате.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проведут доследственную проверку, а также изучат изложенные в соцсети доводы и обстоятельства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте столичного главка СКР.

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