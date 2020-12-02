Следком проверит условия содержания ребенка в московской больнице
Следователи организовали проверку в связи с сообщениями в социальных сетях о том, что в одной из больниц Москвы находится на обследовании малолетний ребенок без родителей.
Как утверждают женщины, которые находятся в отделении со своими детьми, персонал больницы не уделяет ребенку должного внимания, он длительное время находится один в палате.
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проведут доследственную проверку, а также изучат изложенные в соцсети доводы и обстоятельства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте столичного главка СКР.
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