СМИ: Правоохранители установят причину смерти ребенка на северо-западе столицы

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Россия, Москва, Врачебный проезд Карта всех событий

Проверку организовали по факту гибели десятилетнего ребенка на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— По предварительной информации, мальчик с младшим братом гуляли на детской площадке. Внезапно 10-летний мальчик упал на землю. Ребенок скончался в больнице, — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что причину смерти мальчика установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Как подчеркнули в столичном управлении Следственного комитета (СК) России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице 10-летний ребенок умер после игры с младшим братом, во время которой он случайно попал ему по голове палкой. Инцидент произошел на детской площадке в районе Врачебного проезда в Москве.

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