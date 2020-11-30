Ребенок погиб в Москве во время игры с младшим братом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Врачебный проезд Карта всех событий

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила, что готова оказать психологическую помощь семье, в которой игра двух братьев закончилась смертью одного из них. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает РИА Новости.

Также она добавила, что будет следить за ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице 10-летний ребенок умер после игры с младшим братом, во время которой мальчик случайно попал ему по голове палкой. Инцидент произошел на детской площадке в районе Врачебного проезда в Москве.

— Да, мы знаем об этом деле и держим ситуацию на контроле. Готовы оказать семье психологическую поддержку и помощь, подключить социальные службы города, если это будет необходимо, — заключила Ярославская.

Она также выразила семье соболезнования.

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