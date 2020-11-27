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Омбудсмен Москвы рассказала о судьбе спасенного из запертой квартиры мальчика
Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Омбудсмен Москвы рассказала о судьбе спасенного из запертой квартиры мальчика

Юлия Захарова

Происшествия

Мальчика, которого мать заперла в квартире на несколько дней, направят в семейный центр после выписки из больницы. Об этом в пятницу, 27 ноября, рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

— Как правило, в таких ситуациях возбуждается уголовное дело, потому что ребенок был оставлен в опасности. Мальчик после выписки из больницы будет перемещен в семейный центр до решения суда, — отметила омбудсмен.

По ее словам, мать мальчика согласилась пройти лечение от алкогольной зависимости. В настоящее время решается вопрос о ее помещении в медучреждение.

Ярославская добавила, что суд в подобных случаях обычно лишает женщину родительских прав, однако в данной ситуации может учесть привязанность ребенка к матери и его возраст, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что московская прокуратура организовала проверку после обнаружения десятилетнего мальчика, которого заперли в квартире одного. Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних и действия родителей и уполномоченных органов.

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