Что известно о матери, запершей маленького ребенка в квартире в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новоорловская улица, 10 Карта всех событий

В московском районе Ново-Переделкино нерадивая мать заперла и оставила в квартире ребенка. Он провел в одиночном заточении пять суток. Если бы не бдительные соседи, которые сообщили в полицию, что рядом с ними заперт несовершеннолетний, история могла закончиться трагически. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии.

Полиция незамедлительно приняла меры по спасению подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО города Москвы.

— Было установлено, что в квартире на протяжении нескольких суток заперт десятилетний мальчик, его мать отсутствует. При содействии сотрудников МЧС дверь была вскрыта, ребенок освобожден, — рассказали корреспонденту «ВМ» правоохранители.

Редакция «Вечерней Москвы» также выяснила, что в спасении ребенка, запертого в квартире 14-этажного дома, принимал участие аварийно-спасательный отряд № 6 Пожарно-спасательного центра столицы.

По словам руководителя пресс-службы УВД по ЗАО Анны Барышевой, полиция оказала ребенку первую необходимую помощь. После этого мальчика отвезли в медицинское учреждение для полного осмотра и выполнения всех необходимых процедур. В настоящее время ребенок остается в клинике.

Московская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних и действиям матери мальчика, а также действиям уполномоченных органов, которые должны были выявлять наличие семейного неблагополучия.

По словам уполномоченного по правам ребенка Ольги Ярославской, семья несовершеннолетнего состояла на учете у органов социальной защиты, однако позднее была с него снята.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино при содействии сотрудников УВД по ЗАО 24 ноября нашли мать брошенного мальчика.

— Предположительно, мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней, задержана на улице Шолохова, — уточнил глава ведомства.

От источника в правоохранительных органах корреспонденту «Вечерней Москвы» стало известно, что мать ребенка, гражданка 1989 года рождения, несколько лет нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни. Найдена она была в гостях у своих знакомых, где праздно проводила время.

По факту правонарушения дознанием ОМВД России по району Ново-Переделкино города Москвы возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Власти Москвы решат вопрос о проживании ребенка после того, как его выпишут из больницы. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты Москвы.

Читайте также: Проверку организовали после пожара в Подмосковье, в котором пострадали четверо детей