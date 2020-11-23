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Власти Москвы примут решение о жизнеустройстве найденного в квартире мальчика
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы примут решение о жизнеустройстве найденного в квартире мальчика

Юлия Захарова

Происшествия

Решение о жизнеустройстве найденного запертым в квартире ребенка примут после его выписки из больницы. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

— После выписки из медицинского учреждения будет решен вопрос о проживании ребенка. Специалисты соцзащиты обязательно окажут мальчику необходимую поддержку, — говорится на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что ранее семья ребенка получала социальную помощь.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, семья состояла на учете у органов социальной защиты, но позднее была с него снята. Сама омбудсмен контактирует с полицейскими, осуществляющими поиск родителей мальчика, а также держит связь с прокуратурой города и Следственным комитетом. В ближайшее время она намерена посетить ребенка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура организовала проверку после обнаружения десятилетнего мальчика, которого заперли в квартире одного. Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних и действия родителей и уполномоченных органов.

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