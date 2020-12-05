Трое задержанных по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске признались в содеянном

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

По подозрению в убийстве семьи из трех человек в Волоколамске задержаны трое мужчин, они дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в субботу, 5 декабря.

Подозреваемыми оказались двое жителей Москвы 40 лет и 31 года, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения.

Фото: ГУ СК России по Московской области

— В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома, — говорится в сообщении.

Во время обыска автомобилей задержанных было найдено и изъято оружие, из которого производились выстрелы.

Ранее стало известно, что по факту убийства супружеской пары и их несовершеннолетней дочери было возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, семья не выходила на связь в течение нескольких дней после того, как отправилась из Москвы в Волоколамск, где находилась их дача. В заброшенном сгоревшем доме нашли фрагменты тел трех человек — супружеской пары и их 16-летней дочери.

Позже в ведомстве добавили, что у семьи был давний конфликт с соседями. В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области рассказали, что по подозрению в тройном убийстве задержан мужчина.

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