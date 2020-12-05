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Появились подробности об убийстве семьи в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Появились подробности об убийстве семьи в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Жители садоводческого товарищества «Малахит» рассказали подробности об убийстве трех человек — членов семьи Рюмшиных, которое произошло в Волоколамском городском округе.

По словам очевидцев, «бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли, убили их и сожгли».

Местные жители предполагают, что причиной убийства мог стать конфликт семейства с некими Андреем и Стасом — соседями по даче, которые развели на своем участке лошадей. Рюмшины жаловались на неприятные запахи и обращались в прокуратуру, поскольку территория изначально не предназначалась для разведения скота. В ответ Андрей угрожал соседям, утверждают жители «Малахита».

Очередной виток конфликта, по словам очевидцев, произошел в день убийства. В доме Рюмшиных начался пожар, хозяева приехали на место происшествия для составления соответствующего акта.

Вскоре после этого тела троих членов семьи, включая несовершеннолетнюю дочь, нашли в сгоревшем автомобиле рядом с домом, который был также уничтожен огнем, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области рассказали, что по подозрению в тройном убийстве задержан мужчина. В ведомстве подтвердили, что у погибшей семьи был давний конфликт с соседями.

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