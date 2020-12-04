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СК завершил расследование дела об убийстве женщины ее сожителем
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК завершил расследование дела об убийстве женщины ее сожителем

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве в Московской области. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово.

— Следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение им запрещенных уголовным законом деяний, — отметили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в апреле 2020 года мужчина несколько раз ударил ножом свою сожительницу. Пострадавшая успела выбежать в подъезд, однако не дождалась прибытия медицинской бригады и скончалась.

Была организована психолого-психиатрическая экспертиза, злоумышленника признали невменяемым. Уголовное дело передали в суд, чтобы в отношении мужчины применили принудительные меры медицинского характера.

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Домодедоводело об убийствеГСУ СК РФ
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