СК завершил расследование дела об убийстве женщины ее сожителем

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве в Московской области. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово.

— Следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение им запрещенных уголовным законом деяний, — отметили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в апреле 2020 года мужчина несколько раз ударил ножом свою сожительницу. Пострадавшая успела выбежать в подъезд, однако не дождалась прибытия медицинской бригады и скончалась.

Была организована психолого-психиатрическая экспертиза, злоумышленника признали невменяемым. Уголовное дело передали в суд, чтобы в отношении мужчины применили принудительные меры медицинского характера.

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