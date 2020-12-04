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Приговор вынесли мужчине по делу об убийстве и крупной краже в Подмосковье
Фото: twitter.com/mfame_guru

Приговор вынесли мужчине по делу об убийстве и крупной краже в Подмосковье

Юлия Захарова

Происшествия

Приговор вынесли мужчине по делу об убийстве и крупной краже. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Талдомский районный суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении Игоря Волкова. Он признан виновным в совершении убийства и кражи в крупном размере, — отметили в ведомстве.

Правоохранители пояснили, что мужчина в феврале 2020 года убил водителя такси во время поездки. Злоумышленник произвел три выстрела из револьвера и нанес пострадавшему многочисленные ранения ножом. После этого он скрылся на похищенном автомобиле такси.

Согласно постановлению суда, Волков приговорен к 11 годам заключения, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, говорится на официальном сайте прокуратуры.

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