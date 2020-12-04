Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время его прямого эфира

Фото: depositphotos.com

Блогера Станислава Решетникова, известного как Reeflay, заключили под стражу по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в Сети. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Раменского городского суда Московской области.

— Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца, — приводит сообщение суда РИА Новости.

Ранее молодому человеку предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.

Напомним, 2 декабря во время стрима Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий. В настоящее время продолжаются химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

Читайте также: СМИ: Блогер Reeflay заявил о непричастности к смерти девушки у него в прямом эфире