СК предъявил обвинение блогеру Reeflay, на стриме которого умерла девушка

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Блогеру Reeflay (Стасу Решетникову — прим. «ВМ»), на стриме которого умерла девушка, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Следственный комитет России заявил в пятницу, 4 декабря.

Ведомство намерено просить суд об аресте молодого человека.

— В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, — уточнила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Напомним, 2 декабря во время стрима Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В прямых эфирах, которые вел подозреваемый, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу. В настоящее время продолжаются химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились.

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