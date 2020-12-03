СМИ: Блогер Reeflay заявил о непричастности к смерти девушки у него в прямом эфире

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Блогер Стас Решетников, во время YouTube-трансляции которого умерла проживающая с ним девушка, отрицает свою причастность к данной трагедии. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает ТAСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решетников, более известный как Reeflay, дал показания следствию.

— Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики, — пояснил собеседник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что во время стрима блогера утром в среду, 2 ноября, умерла его подруга, которая проживала с ним в квартире в Раменском районе Подмосковья. Уточнялось, что девушка сначала лежала без сознания на полу, потом молодой человек перенес ее на диван и просил очнуться. Однако девушка в тот момент уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента.

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