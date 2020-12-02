Блогера, подруга которого умерла во время стрима, доставили к следователю

Фото: YouTube.com / Квадратный бестиарий

Блогера, в доме которого на стриме умерла девушка, доставили к следователю. Об этом в среду, 2 декабря, рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в настоящее время с блогером проводятся проверочные мероприятия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что во время трэш-стрима блогера Стаса Решетникова, более известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента.

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