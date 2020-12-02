СК начал проверку после смерти девушки во время стрима известного блогера

Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки в Раменском городском округе. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, девушка скончалась 2 декабря. На теле умершей видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее стало известно, что во время трансляции известного стримера Стаса Решетникова, известного публике под псевдонимами Reeflay и Панини, умерла его беременная подруга, девушка по имени Валентина. Блогер решил не отключать камеру и продолжил трансляцию, не обнаружив у девушки признаков жизни. Стрим с места трагедии прервался лишь после прибытия сотрудников полиции. Они попросили блогера выключить камеру. Также полицейские изъяли у блогера паспорт и расспросили обо всем, что касается обстоятельств произошедшего.

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