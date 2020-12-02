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Подмосковное МЧС опровергло сведения об обрушении моста на железнодорожных путях
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Подмосковное МЧС опровергло сведения об обрушении моста на железнодорожных путях

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Сведения о том, что пешеходный мост обрушился в районе станции «Новоподрезково» Октябрьской железной дороги (ОЖД), не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

— Поврежден контактный провод. Сообщения о рухнувшем мосте не соответствуют действительности. Движение приостановлено, идут ремонтные работы, — отметили в ведомстве.

Ранее появилась информация о том, что движение по трем путям железной дороги задерживается.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ организовало проверку по данному факту. В настоящее время правоохранители работают на месте случившегося.

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ПодмосковьеМЧСобрушение моста
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