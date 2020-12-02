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Психолог объяснила проведение блогерами опасных действий в прямом эфире
Фото: youtube.com / Квадратный бестиарий

Психолог объяснила проведение блогерами опасных действий в прямом эфире

Рафаэль Залян

Юлия Захарова

Происшествия

Многие люди готовы совершать безумные поступки ради приобретения популярности в Сети. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала психолог Юлия Иванова.

— Мы живем в период резкого падения нравов, где маркером успеха считается количество подписчиков в социальных сетях, а не достоинство и репутация человека вне Сети. Люди готовы совершать абсолютно бездумные поступки для привлечения зрителей, — отметила специалист.

По ее словам, смерть девушки во время прямой трансляции блогера стала результатом подобных жестоких игр, которые проводятся с единственной целью: привлечь внимание аудитории и новых подписчиков в свои блоги.

Кроме того, данный случай не является единственным, во время которого блогеры причиняют существенный вред организму, не прерывая эфира.

— Достаточно зайти в прямые трансляции в Тик-Ток, YouTube, где люди занимаются практически антисоциальным деяниями, единственным для них ограничителем выступают модераторы и правила сообщества, при нарушении которых пользователя могут заблокировать, — пояснила Иванова.

Как добавила психолог, снизить число подобных инцидентов можно только благодаря ужесточению условий использования онлайн-трансляций, которые должны быть закреплены законодательно.

Напомним, что во время трэш-стрима блогера Стаса Решетникова, более известного под псевдонимом Reeflay Panini, умерла его знакомая Валентина, вместе с которой он проводил прямой эфир. Суть стрима заключалась в проведении различных заданий, которые зрители предлагали выполнять блогерам за денежное вознаграждение. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности инцидента.

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