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Пятнадцать лет за самооборону. Что грозит модели, обвиняемой в убийстве мужа в Петербурге
Фото: vk.com/id16849728

Пятнадцать лет за самооборону. Что грозит модели, обвиняемой в убийстве мужа в Петербурге

Ростислав Зубков

Происшествия

Молодая супружеская пара приехала из Москвы в Петербург на выходные, чтобы хорошо провести время и развеяться. Они сняли квартиру на пару суток, но романтическое путешествие обернулось семейной трагедией. В ночь на 29 ноября, воскресенье, девушка зарезала любимого на почве ревности: он привел в апартаменты свою подругу, демонстративно заигрывал с ней, а потом и вовсе набросился с кулаками на жену. «Вечерняя Москва» разобралась в случившемся и собрала самую главную информацию по теме громкого убийства в Северной столице.

Девушка-«космос»

По данным СМИ, конфликт произошел между 25-летней моделью, уроженкой Подмосковья Лилией Судаковой и ее 28-летним мужем Сергеем Поповым. Девушка подрабатывает фотомоделью для Vogue и других глянцевых журналов, себя она называет «свободным художником». При этом фактически молодые люди числятся как безработные.

Подруга модели считает ее «очень своеобразной — девушкой-«космос». О личном, как утверждает знакомая, Судакова говорила неохотно, но отмечала, что в ее отношениях с супругом «все нормально».

Пятнадцать лет за самооборону. Что грозит модели, обвиняемой в убийстве мужа в ПетербургеФото: YouTube.com / NARAN_OFFICIAL

Хронология убийства: от ревности до явки с повинной

Петербургские следователи подтверждают данные СМИ о том, что преступление было совершено на почве ревности, а точнее, на базе «личных неприязненных отношений». Предварительно, мужчина привел в арендованную квартиру на улице Гагаринской в центре Петербурга незнакомую девушку и начал флиртовать с ней на глазах у возлюбленной. Та возмутилась, но решила сдержать обиду и удалилась на кухню, чтобы приготовить поесть. Однако муж внезапно последовал за любимой и начал ее бить. Пытаясь защититься, Судакова схватилась за нож и ударила мужчину, после чего осознала, что произошло, сама позвонила в скорую и оформила явку с повинной. Медики увезли пострадавшего Попова, но вскоре он умер.

Девушка считает жертвой происшествия саму себя

Официально по факту происшествия СК завел на модель уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Судакову уже задержали и отвезли в полицию на допрос. Следователи будут просить суд об аресте.

Сама девушка, как пишут СМИ, считает себя жертвой в сложившейся ситуации. По ее словам, Попов не раз наносил ей побои, а в роковую ночь он якобы снова начал ей угрожать, хотя при этом сам изменял жене. В день трагедии Судакова взяла холодное оружие в целях самообороны. При всем этом на допросе в СК девушка во всем созналась.

Мнение психолога: «Это был их обоюдный выбор»

В разговоре с «ВМ» семейный психолог и психотерапевт Марина Слинькова также допустила, что вряд ли подобные конфликты в семье Судаковой и Попова происходили единожды.

— Он был неверен, она почему-то оставалась в этих отношениях — семейная история, — отмечает эксперт. — Выбор они сделали оба, когда оставались в этих отношениях. Они как-то осмысливали ответ на вопрос: «Как мне жить рядом с таким человеком?». У каждого была своя надежда.

— Думаю, что это колоссально сложно, когда человек, будучи в браке с вами, приводит незнакомца, заигрывает с ним и при этом не позволяет удалиться от этого. Это невыносимо видеть, ей (Судаковой — прим. «ВМ») не дали уйти и спастись. Скорее всего, поэтому у нее было состояние очень острого возбуждения. Произошел аффективный выплеск эмоций. Я думаю, что это был их обоюдный выбор, который, к сожалению, разрешился вот так. Как будто никто из них не видел другого способа, как можно уйти от этого, кроме как остаться в таких отношениях, — заключила собеседник «ВМ».

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