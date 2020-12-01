Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Как в фильме ужасов»: женщина в Швеции около 30 лет держала сына в полной изоляции
Фото: depositphotos.com

«Как в фильме ужасов»: женщина в Швеции около 30 лет держала сына в полной изоляции

Виктория Родимкина

В мире

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала своего сына взаперти на протяжении 28 лет. Об этом сообщает газета Expressen во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что мужчине 41 год, примерно с 12 лет он не контактировал ни с кем, кроме своей матери. Обнаружить его смогла родственница женщины, которая зашла к ней домой, когда та лежала в больнице.

В доме она обнаружила мужчину без зубов, с ранами на ногах, который едва мог ходить.

— Это было как в фильме ужасов, — сказала женщина.

Она пояснила, что много лет подозревала нечто такое, однако ее никто не слушал. По словам женщины, квартира была похожа на свалку, мужчина прятался в углу. Он испугался зажженной свечи.

В итоге его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция занялась расследованием.

Читайте также: Задержана подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки и ее матери в Саратове

Швециясынмать
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте