«Как в фильме ужасов»: женщина в Швеции около 30 лет держала сына в полной изоляции

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В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала своего сына взаперти на протяжении 28 лет. Об этом сообщает газета Expressen во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что мужчине 41 год, примерно с 12 лет он не контактировал ни с кем, кроме своей матери. Обнаружить его смогла родственница женщины, которая зашла к ней домой, когда та лежала в больнице.

В доме она обнаружила мужчину без зубов, с ранами на ногах, который едва мог ходить.

— Это было как в фильме ужасов, — сказала женщина.

Она пояснила, что много лет подозревала нечто такое, однако ее никто не слушал. По словам женщины, квартира была похожа на свалку, мужчина прятался в углу. Он испугался зажженной свечи.

В итоге его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция занялась расследованием.

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