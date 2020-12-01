Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержана подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки и ее матери в Саратове
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Саратовской области

Задержана подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки и ее матери в Саратове

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи в Саратове задержали женщину, которую подозревают в жестоком убийстве четырехлетней девочки и ее матери. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что убийство произошло 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. Тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери были найдены с множественными ножевыми ранениями. Их обнаружил отец женщины, который привел домой свою старшую внучку.

По подозрению в убийстве задержана 53-летняя жительница Октябрьского района Саратова. Следователи проводят с ней работу, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура Саратовской области сообщила, что семья не состоит на учете в органах системы профилактики.

Читайте также: МИД России осудил убийство иранского ученого-ядерщика

убийствопогиб ребенокСаратов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте