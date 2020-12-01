Задержана подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки и ее матери в Саратове

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Саратовской области

Следователи в Саратове задержали женщину, которую подозревают в жестоком убийстве четырехлетней девочки и ее матери. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области во вторник, 1 декабря.

Уточняется, что убийство произошло 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. Тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери были найдены с множественными ножевыми ранениями. Их обнаружил отец женщины, который привел домой свою старшую внучку.

По подозрению в убийстве задержана 53-летняя жительница Октябрьского района Саратова. Следователи проводят с ней работу, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее прокуратура Саратовской области сообщила, что семья не состоит на учете в органах системы профилактики.

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