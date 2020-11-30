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МИД России осудил убийство иранского ученого-ядерщика
Фото: Facebook.com / МИД России

МИД России осудил убийство иранского ученого-ядерщика

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва глубоко озабочена событиями, сопряженными с убийством иранского ученого, имеющего отношение к ядерной тематике. Об этом Министерство иностранных дел России заявило в понедельник, 30 ноября.

В МИД считают, что теракт был направлен на подрыв обстановки и нагнетание конфликтов в регионе, где произошло преступление.

— Решительно осуждаем убийство 27 ноября в Иране ученого М. Фахризаде, — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

30 ноября председатель Верховного суда Эбрахим Раиси поручил создать специальную рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика.

«Иранский Оппенгеймер» — что известно об убитом физике-ядерщике Мохсене Фахризаде

По данным из открытых источников, Мохсен Фахризаде в свое время служил в Корпусе стражей исламской революции, был высокопоставленным чиновником в логистическом центре Минобороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе об ученом отзывались как о выдающемся физике-ядерщике Ирана и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (этого американского физика-теоретика прозвали «отцом атомной бомбы» за соответствующие достижения — прим. «ВМ»).

Также в западном разведсообществе существует мнение, что Фахризаде имел отношение к иранской ядерной программе. Утверждается, что он работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Отметим, что Запад считает ядерные исследования Тегерана опасными, поскольку они якобы преследуют военные цели, что иранские власти всячески отвергают и опровергают. Тем не менее попыток уверить в миролюбии недостаточно: в прошлом в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере шесть ученых, связанных с ядерной тематикой.

Читайте также: СМИ сообщили подробности убийства физика-ядерщика в Иране

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