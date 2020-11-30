Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иран создаст рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика
Фото: pixabay.com

Иран создаст рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

Виктория Родимкина

Происшествия

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси поручил создать специальную рабочую группу для разбирательства после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Клуб молодых журналистов» в понедельник, 30 ноября.

— Генеральный прокурор в сотрудничестве с Генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией при ВС, разведкой и службой безопасности сформирует специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства, — заявил Эбрахим Раиси.

Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что оружие, которым убили физика, было произведено в Израиле. Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве ученого прослеживается след Израиля.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

Читайте также: СМИ сообщили подробности убийства физика-ядерщика в Иране

убийствоИранрабочая группа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Все мнения
О проекте