Иран создаст рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

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Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси поручил создать специальную рабочую группу для разбирательства после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Клуб молодых журналистов» в понедельник, 30 ноября.

— Генеральный прокурор в сотрудничестве с Генеральным штабом вооруженных сил, судебной организацией при ВС, разведкой и службой безопасности сформирует специальную группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства, — заявил Эбрахим Раиси.

Телеканал Press TV со ссылкой на источник сообщил, что оружие, которым убили физика, было произведено в Израиле. Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве ученого прослеживается след Израиля.

В пятницу, 27 ноября, Тегеран сообщил о гибели главы организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. В военном ведомстве случившееся назвали терактом.

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