Глава оборонных исследований Ирана погиб при нападении террористов

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Глава организации исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде стал жертвой покушения. О смерти физика-ядерщика сообщила пресс-служба военного ведомства.

В Минобороны страны назвали случившееся терактом.

— Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Там уточнили, что врачи не сумели спасти ученого.

Известно, что Фахризаде руководил оборонными исследованиями. Судя по сообщениям СМИ, местная пресса даже не может предположить, кто мог бы стоять за убийством.

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