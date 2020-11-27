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Стало известно о состоянии ребенка, которого пытались убить в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии ребенка, которого пытались убить в Подмосковье

Олег Сыров

Вероника Кузьминова

Происшествия

Девятилетний мальчик, которого вечером 25 ноября попытались убить в приемной семье в Подмосковье, находится под наблюдением медиков. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова.

По ее словам, ребенок находится в больнице. Его избили и нанесли ножевые ранение.

— Ему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью угрозы нет, — заявила Каурова.

Прокуратура начнет проверку по факту инцидента. Уточняется, что обстоятельства произошедшего уже расследуются. По итогам проверки правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, органов профилактики по исполнению законодательства о несовершеннолетних. Также прокуратуре предстоит оценить условия проживания 9-летнего ребенка у опекуна.

Инцидент произошел в среду, 25 ноября. Медики диагностировали у ребенка пять ножевых ранений живота и спины. По факту покушения на убийство малолетнего следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

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Подмосковьепокушение на убийствоПрокуратура
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