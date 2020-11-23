Мужчина напал на супругу с ножом и молотком в Москве

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Россия, Москва, Игральная улица Карта всех событий

Мужчина 1951 года рождения в состоянии алкогольного опьянения нанес свой жене удары ножом и молотком. Об этом в понедельник, 23 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 21 ноября, в доме на улице Игральной.

— Пострадавшая находится в больнице, злоумышленник скончался, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 105 («Покушение на убийство»).

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