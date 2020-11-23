Мужчина напал на супругу с ножом и молотком в Москве
Россия, Москва, Игральная улица Карта всех событий
Мужчина 1951 года рождения в состоянии алкогольного опьянения нанес свой жене удары ножом и молотком. Об этом в понедельник, 23 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 21 ноября, в доме на улице Игральной.
— Пострадавшая находится в больнице, злоумышленник скончался, — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 105 («Покушение на убийство»).
Читайте также: Неизвестный с ножом напал на двух жителей Новой Москвы