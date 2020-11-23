Москвичей ранили ножом в ТиНАО

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов получили ножевое ранение в грудь. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу поселок Внуковское, улица Анны Ахматовой, дом 16. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стало известно, что в воскресенье, 22 ноября, около 16:00 неизвестный причинил молодым людям ранения ножом и скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также: Мужчину ранили ножом на юге Москвы