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Москвичей ранили ножом в ТиНАО
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичей ранили ножом в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Анны Ахматовой Карта всех событий

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов получили ножевое ранение в грудь. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу поселок Внуковское, улица Анны Ахматовой, дом 16. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стало известно, что в воскресенье, 22 ноября, около 16:00 неизвестный причинил молодым людям ранения ножом и скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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