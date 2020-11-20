Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчину ранили ножом на юге Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчину ранили ножом на юге Москвы

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Медиков Карта всех событий

Мужчину ранили ножом в столичном районе Царицыно. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Медиков. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили раненного мужчину 1976 года рождения. Его госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Уголовное дело возбудили по факту убийства несовершеннолетней на западе Москвы

ножевое ранениеМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте