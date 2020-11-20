Мужчину ранили ножом на юге Москвы
Россия, Москва, улица Медиков Карта всех событий
Мужчину ранили ножом в столичном районе Царицыно. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Медиков. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили раненного мужчину 1976 года рождения. Его госпитализировали.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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