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Уголовное дело возбудили по факту убийства несовершеннолетней на западе Москвы
Фото: depositphotos.com

Уголовное дело возбудили по факту убийства несовершеннолетней на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней девушки на западе столицы. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 20 ноября 2020 года в квартире жилого дома на Можайском шоссе было найдено тело несовершеннолетней с множественными колото-резаными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.

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