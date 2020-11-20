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Столичная полиция задержала подозреваемого в краже телефона и денег с карты
Фото: depositphotos.com

Столичная полиция задержала подозреваемого в краже телефона и денег с карты

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денежных средств с банковской карты. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

В полицию обратилась 52-летняя женщина. По ее словам, в торговом центре на Рязанском проспекте неизвестный похитил из левого кармана куртки мобильный телефон. Затем женщина обнаружила списание денежных средств со своей банковской карты. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Мичуринском проезде. Им оказался ранее судимый 27-летний приезжий. Выяснилось, что деньги он перевел на свой счет. Мужчина успел сбыть похищенный телефон, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

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