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Выманивавшего деньги на лечение девочки лжесвященника задержали в столице
Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Выманивавшего деньги на лечение девочки лжесвященника задержали в столице

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Пушкарёв переулок Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, который под видом священника выманивал деньги на лечение девочки. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщила старший инспектор отдела по связям со средствами массовой информации УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве Елизавета Грибакина.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась 63-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся священнослужителем. Он сообщил о сборе средств на срочную операцию девочке и попросил перевести деньги на банковскую карту. Потерпевшая так и сделала, но затем позвонила в храм и выяснила, что никто деньги не собирает. Кроме того, в полицию обратилась 56-летняя москвичка. Она рассказала, что мошенник также попросил перевести деньги.

Мужчину задержали в Пушкаревом переулке. Им оказался 20-летний житель столицы. Злоумышленник не является служителем храма. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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