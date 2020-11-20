Департамент соцзащиты: Информация о насилии в приемной семье в Москве оказалась ложной
Информация о насилии в одной из приемных семей в Москве оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что ведомство плотно работало с правоохранительными органами.
— Дети находятся в безопасности; их здоровью и жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении.
На данный момент сотрудники соцзащиты сопровождают приемную семью и оказывают им поддержку. Также специалисты регулярно проверяют условия жизни детей.
Ранее СМИ сообщали, что мужчина и его приемный 13-летний сын подозреваются в сексуальном насилии над другими приемными детьми, которые проживают в семье.
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